Airfryer, bodyshaming en influencer ook in Dikke Van Dale

Premium Financieel

Column: kan staatssecretaris in het Fries worden beëdigd?

Ik gooide er eens een balletje over op op social media. 'Wees jezelf en pas je aan. Een duivels dilemma waarmee we vanaf de wieg worden geconfronteerd. Je eed voor een Nederlandse regeringspost afleggen in het Fries. Leuk, origineel of ongepast? En als het in het Turks was geweest? Of in het Surinaa...