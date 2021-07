Buren beschoten woning Amsterdam: ’In dit buurtje is het altijd wat’

De woning aan de Kievitstraat werd rond kwart voor twee meerdere malen onder vuur genomen. Voor zover nu bekend zou er vijf maal op de woning zijn geschoten. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Er is weer geschoten in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bizarre schietpartij bij Schöne Edelmetaal op de Meeuwenlaan, die uitmondde in wildwest in Broek in Waterland, is pas twee maanden geleden, maar nu is het alweer raak in de Kievitstraat. Op een benedenwoning van een flatgebouw zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere kogels afgevuurd. De daders zijn gevlucht. Er vielen geen gewonden.