Aanslag op Deense belastingdienst: ’Het voelde als een aardbeving’

Op beelden is te zien dat de voorkant van het gebouw forse schade heeft opgelopen. Ⓒ AFP

KOPENHAGEN - Het kantoor van de Deense belastingdienst bij Kopenhagen is afgelopen nacht het doelwit geweest van een vermoedelijke aanslag. Het pand is zwaar beschadigd door een explosie. De autoriteiten sluiten een ongeval uit en spreken van een opzettelijke daad. De politie kan nog niet zeggen wie verantwoordelijk is.