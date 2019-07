’Liever prostitutie dan woontorens’

„Dat de raamprostitutie in de Doubletstraat problemen oplevert, daar kunnen wij niets aan doen. Maar zomaar de prostitutie naar de rand van de wijk verplaatsen, daar zijn de bewoners het niet mee eens.”

In niet mis te verstane bewoordingen sprak Verwaal gisteren de Haagse raadsleden toe tijdens de werkbespreking over mogelijke verplaatsing van de sekswerkers. Op dit moment is een onderzoek gaande om de raamprostitutie in haar geheel te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij het Schenkviaduct. Dan moet er wel een particulier initiatief zijn met een sluitende ’businesscase’, want de gemeente gaat niet zelf ramen uitkopen.

Voor het hele traject heeft de gemeente Den Haag 6 miljoen euro in vier jaar gereserveerd. Vooral rond de Doubletstraat gaan veel stemmen op voor verhuizing. Na de zomer moet het onderzoek klaar zijn.

De angst voor woontorens viel niet uit de lucht. Ook in Groningen, waar de overlastgevende prostitutiezone in het A-kwartier werd verplaatst, hadden pandjesbazen het idee dat ’de sky the limit’ was.

„In plaats van over de ruggen van de vrouwen te verdienen, dachten ze de vele studenten te kunnen kaalplukken”, aldus Fleur Woudstra, die benadrukte hoe belangrijk het is om als gemeente samen met omwonenden voor de leegstaande straten een nieuw bestemmingsplan te maken.