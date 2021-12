Advocaten nabestaanden MH17-ramp uiten bittere kritiek: ’Simpele sorry zou wereld van verschil maken’

Binnenland

Buurt geschokt na overlijden man op straat: ’Iedereen kende hem’

Bewoners van de Arnhemse woonwijk Geitenkamp zijn geschokt door de dodelijke mishandeling in een straat bij hen in de buurt. De politie heeft vastgesteld dat het slachtoffer een 47-jarige Arnhemmer is en gaat uit van een misdrijf.