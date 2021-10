’Nederlandse toerist neergeschoten in Mexicaanse badplaats’

Een van de dodelijke slachtoffers overleed ter plekke, de andere in het ziekenhuis. Dat bevestigt de procureur-generaal van de deelstaat Quintana Roo. De Nederlandse vakantieganger en twee andere gewonden - Duitse toeristen - zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Criminelen van twee rivaliserende bendes begonnen woensdagavond kort na half elf op elkaar te schieten in mezqualeria La Malquerida. De vijf slachtoffers zaten wat te eten en te drinken op het terras toen zij geraakt werden door kogels. Er zouden ten minste twaalf schoten zijn afgevuurd.

Het restaurant ligt in de toeristenzone van Tulum, een hippe badplaats aan de Riviera Maya vlak bij Cancún op het schiereiland Yucatán. Een van de daders is opgepakt nadat hij zich gewond bij een ziekenhuis meldde. Hij ligt met twee schotwonden onder politiebewaking in het ziekenhuis, zo is bevestigd door de burgemeester van Tulum en de procureur-generaal. Het restaurant is door door de autoriteiten direct gesloten.

Videobeelden

Op met een mobiele telefoon geschoten beelden die zijn vertoond door de nieuwszender Milenio TV is de chaos na de dodelijke schietpartij te zien. Een jonge vrouw ligt bewegingsloos op de grond terwijl twee mannen die geknield naast haar zitten eerste hulp lijken te verlenen. Mensen lopen meteen na de schietpartij in shock door elkaar heen.

De toeristenplaatsen Playa del Carmen en Tulum aan de Riviera Maya hebben een groot probleem met geweld en onveiligheid. Criminele bendes maken zich in de kustplaatsen van de Mexicaanse deelstaat Quintana schuldig aan misdrijven zoals drugshandel, afpersing, ontvoering en moord.

Criminaliteit

De dodelijke schietpartij kon plaats vinden ondanks het feit dat de politie in Playa del Carmen en Tulum sinds kort actiever optreedt tegen criminaliteit. In de maand oktober zijn bij politieacties en razzia’s in de toeristenenbuurten en op de stranden tot nu toe zestig mensen opgepakt. Burgemeester Marciano Dzul Caamal veroordeelt het geweld: „Tegen de inwoners van Tulum en de bezoekers herhaal ik: ’Veiligheid is mijn prioriteit. De overheid zal de vrede herstellen die we verdienen’.”

Procureur-generaal Óscar Montes de Oca van Quintana Roo zegt dat er „operaties zijn uitgevoerd om de vrede in de staat Quintana Roo te herstellen.” Hij voegt daar aan toe dat „de pogingen om de vrede en veiligheid te herstellen niet voldoende zijn om het geweld van deze criminele bendes definitief te beëindigen.”

Volgens de leider van het strafrechtelijk onderzoek heeft de gearresteerde verdachte al informatie verstrekt die zou kunnen leiden naar de andere daders. De lichamen van de twee omgekomen vakantiegangers zullen worden gerepatrieerd naar hun landen van herkomst, aldus Montes de Oca.

