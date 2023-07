Fietser overleden bij botsing met auto in Heemskerk

Heemskerk - Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij een botsing met een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, ambulances en een traumateam, kwamen met spoed ter plaatse.