Lichaam derde vermiste backpacker Australië gevonden

De 40-jarige Phu Tran was dinsdag teruggevonden. Hij werd gevonden drie dagen nadat Tamra McBeath-Riley niet ver van de auto van het drietal was aangetroffen. Tran en Hockridge waren op zoek gegaan naar hulp nadat de auto vast was komen te zitten en ze zonder water zaten. Tran was gevonden door een veeboer.

De politie had een dag eerder nog goede hoop dat ze Hockridge terug zouden vinden, nadat ze Tran in goede conditie hadden teruggevonden.