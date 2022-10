Vooral tieners en twintigers slachtoffers bij halloween-drama Seoul: ’Aantal reanimaties explodeerde’

Bij de ramp zijn zeker 151 mensen om het leven gekomen, onder wie 19 buitenlanders. Volgens de brandweer zou het gaan om mensen met een Chinese, Iraanse, Oezbeekse, en Noorweegse nationaliteit. Een aantal slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Minstens 82 anderen raakten gewond. De gemeente Seoul heeft 2900 meldingen van vermiste personen binnengekregen. Naar schatting waren 100.000 mensen naar uitgaansgebied Itaewon gekomen om voor het eerst mondkapjesloos Halloween te vieren. Er zouden extra veel mensen naar het gebied zijn toegesneld omdat er een populaire artiest zou zijn.

Ooggetuigen hebben laten weten dat de situatie rond 10 zaterdagavond lokale tijd uit de hand liep. De mensen stonden zo dicht op elkaar, dat toen er in een smalle straat in de buurt van het Hamilton-hotel mensen om onbekende redenen vielen, ze over elkaar heen op de grond te liggen kwamen.

Er ontstond chaos, waarbij mensen elkaar verdrukten in de paniek om weg te komen. De massa en paniek zorgden ervoor dat mensen ademhalingsproblemen kregen. Hulpverleners hebben op straat mensen met een hartaanval gereanimeerd. „Toen ik begon met reanimeren, ging het om twee mensen. Maar dat aantal explodeerde al snel en toen hebben omstanders ons geholpen”, vertelt een arts aan het Zuid-Koreaanse medium YTN.

Nationale rouw

De straat is op zondag afgesloten door de politie. Agenten staan op wacht om ervoor te zorgen dat niemand naar binnen kan. Op de straat liggen vuilniszakken en halloween-pompoenen. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft onder begeleiding van agenten en medisch personeel het rampgebied bezocht. Yoon heeft een week van nationale rouw aangekondigd en voelt zich „verantwoordelijk voor de levens en veiligheid van mensen.”

Van over de hele wereld stromen steunbetuigingen binnen. De Amerikaanse president Joe Biden laat weten dat hij en zijn vrouw de nabestaanden condoleert. „We leven mee met de Zuid-Koreanen en wensen alle gewonden een spoedig herstel”, aldus Biden. Ook premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra hebben laten weten geschokt en bedroefd te zijn over het drama. De Chinese ambassade in Seoul zegt nabestaanden alle hulp te bieden. Volgens het Chinese staatsmedia Xinhua zijn drie mensen met een Chinese nationaliteit bij de ramp omgekomen.

Steun

Ook Zuid-Koreanen uiten hun steun voor slachtoffers op sociale media. Maar er zijn ook kritische berichten. „President Yoon maakt gebruik van ZEVENhonderd politieagenten om zich dagelijks te laten begeleiden van zijn huis naar zijn Yongsan kantoor. Het aantal agenten dat 10.000 mensen onder controle moest houden in Itaewon vannacht was slechts 200”, schrijft een Zuid-Koreaan. Er is daarnaast ongeloof over hoe het kan dat het zaterdag verkeerd ging, terwijl er tijdens een Halloween in 2017 er twee keer zoveel mensen aanwezig waren.

Het is een van de dodelijkste incidenten waarbij mensen in een mensenmassa elkaar vertrapten. In 2015 werden 2.000 mensen dodelijk vertrapt tijdens de jaarlijkse bedevaart in Mekka. Eerder deze maand zijn 130 mensen om het leven gekomen in een voetbalstadium in Indonesië. In 2013 zijn tijdens een hindoeïstisch festival in India 115 mensen om het leven gekomen omdat zij werden verdrukt of uit paniek van een brug sprongen en verdronken.