Aantal coronabesmettingen opnieuw boven gemiddelde

Vrijdag noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4761 nieuwe gevallen, ook al flink meer besmettingen dan gemiddeld.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 62. Vrijdag werden 50 overlijdens geregistreerd, donderdag 74 en woensdag 89. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Amsterdam telde het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen: 210. In Den Haag testten 130 inwoners positief, in Rotterdam 96. Daarna volgen Eindhoven met 93 gevallen en Helmond met 86.

Het aantal vaccinaties in Nederland nadert de 1 miljoen. Dat aantal is overigens bij benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat door het RIVM is afgeleverd.

Minder patiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 mensen met Covid-19 opgenomen, 85 minder dan vrijdag. Van deze patiënten zijn er 522 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 176 nieuwe patiënten op, 44 minder dan op vrijdag. Van hen zijn er twintig opgenomen op de intensive care, evenveel als een dag eerder. Volgens het LCPS volgt de Covid-ziekenhuisbezetting een overwegend dalende trend. „We verwachten dat dit deze week aanhoudt.”

Wel is er een lichte stijging zichtbaar in het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames ten opzichte van vorige week. „Daarom volgen we de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een sterkere toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus het LCPS.

Het aantal coronapatiënten op de ic volgt een licht dalende trend. Om het aantal opnames goed over het land te spreiden, heeft het LCPS vijftien patiënten verplaatst in het afgelopen etmaal, waarvan er drie op de ic liggen.