Oorlog in Oekraïne Dag 130 van de invasie LIVE | Oekraïne erkent dat Rusland controle heeft over Lisitsjansk

De Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk. Ⓒ ANP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vier maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de hulp in van de internationale gemeenschap om zijn verwoeste land weer op te bouwen zodra de oorlog met Rusland voorbij is. Daarnaast zijn in de Russische stad Belgorod zondag minstens drie mensen gedood en tientallen gebouwen beschadigd. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.