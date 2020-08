Eendje gered uit straatkolk

Het diertje was woensdag in een straatkolk aan de Laan van Bol’Es gevallen toen het aan de wandel was gegaan met het gezin. Op eigen kracht kon het beestje er echter niet meer uit komen, omstanders schakelden daarop de dierenambulance in.

Ook zij konden de klus niet alleen klaren. De Schiedamse brandweer werd opgetrommeld om het kuikentje te redden. Dat lukte uiteindelijk, waarna het dier met het gevederde gezin kon worden herenigd.