Raketten vanuit Libanon afgevuurd op Israël

Lokale media schatten dat er ongeveer dertig raketten vanuit Libanon op Israël zijn geschoten. Volgens hulpdiensten is in ieder geval een man gewond geraakt als gevolg van de aanval. Israël reageerde door het zuiden van Libanon met artillerievuur aan te vallen, meldden Libanese staatsmedia.

Eerder op de dag werden al meerdere raketten vanuit de Gazastrook afgeschoten richting Israël en ook woensdag werd al over en weer geschoten. Dat gebeurde nadat de Israëlische politie een inval had gedaan in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Daarbij raakten tientallen mensen gewond en werden honderden mensen opgepakt. Als reactie werden vanuit de Gazastrook raketten op het zuiden van Israël afgevuurd, wat leidde tot vergeldingsaanvallen van Israël.

Volgens Israëlische media gooiden groepen jongeren woensdagavond met vuurwerk en stenen naar de politie, waarop ze zich in de al-Aqsa-moskee verschansten. Ze zouden ook de weg hebben versperd voor gelovigen die de moskee wilden verlaten, en dat zou de politie tot ingrijpen hebben genoopt.

Volgens de Rode Halve Maan raakten zes mensen gewond bij de nieuwe schermutselingen. De al-Aqsa-moskee is een heilige plaats voor de islam. Moslims hebben momenteel hun vastenmaand ramadan, waardoor de politie-invallen voor extra consternatie zorgen.