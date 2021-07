Schotse bibliotheek krijgt pas na 50 jaar boek terug

De editie van ’Indian Cookery’ dateert uit 1965. Het boek zou uitgeleend zijn omstreeks 1968, maar helemaal zeker is dat niet, omdat de uitleengegevens nog niet gedigitaliseerd waren. In het briefje schrijft de afzender: „Gelieve mijn excuses te aanvaarden voor de late teruggave van dit boek. Bijgevoegd is een symbolische betaling als erkenning van deze vergissing. Bedankt.” Het bedrag gaat naar het goede doel, want de bibliotheken in het Schotse raadsgebied Renfrewshire innen geen boetes voor het te laat terugbrengen van boeken.

Goed doel

„Het komt zelden voor dat een boek wordt teruggestuurd, nadat het zo veel jaren te laat was. Ik vermoed dat het boek een tijd lang in een kast of een lade lag en onlangs pas werd ontdekt. Het is een mooi gebaar van degene die het boek vond om de tijd te nemen om het boek terug te sturen met een biljet van twintig pond als symbolisch gebaar. We zullen ervoor zorgen dat het geld naar een goed doel gaat”, zei Linda Flynn, teamleider van Paisley Central Library.

Het boek is echter niet meer te lenen. „Je kan zien dat het boek goed gebruikt is en sommige vlekken op de pagina’s suggereren dat iemand de recepten gevolgd heeft om flink wat gerechten op tafel te zetten”, zei Flynn. „Het boek is helaas niet in een zodanige staat dat het weer in de rekken kan worden gezet om te worden uitgeleend, maar omdat het een gespreksonderwerp geworden is onder bibliotheekpersoneel, zullen we het op een veilige plaats bewaren.”

Balbir Singh

Mrs Balbir Singh werd in 1912 geboren in Punjab, een streek in het noorden van India en het oosten van Pakistan. Ze was een internationaal erkende kok, kookleraar en kookboekenauteur. Haar boek ’Indian cookery’ werd met gejuich ontvangen toen het in 1961 in Londen gepubliceerd werd. Wereldwijd werden honderduizenden exemplaren verkocht. Later verschenen verschillende edities met herzieningen en meer recepten. Balbir Singh overleed in 1994. Haar kleindochter, Pallavi Sitlani, stampte in de geest van haar grootmoeder Mrs Balbir Singh, een bedrijf in Indiase kruidenmixen, uit de grond.