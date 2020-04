Keijzer dreigt met ingrijpen tegen verhuurders winkelpanden

Veel grote winkelketens en kleine bedrijven in de detailhandel hebben het zwaar. Hoge huren kunnen soms nog maar met moeite betaald worden. Sommige grote ketens hebben eigenhandig besloten om de maandelijkse bijdrage tijdelijk stop te zetten. Het kabinet grijpt vooralsnog niet in.

„Deze crisis moeten we met elkaar doormaken”, zegt staatssecretaris Keijzer. Ze roept huurders en verhuurders op om zich te gedragen: „Ga netjes met elkaar om, handel integer en kijk hoe je hier samen uit kunt komen om te zorgen dat we over een half jaar nog steeds een winkelstraat hebben.”

Richting verhuurders heeft de CDA-bewindsvrouw een dringende boodschap: „Wie nu zegt ’contract is contract’, is voor zijn gevoel misschien lekker bezig op korte termijn, maar op lange termijn maakt men iets stuk wat anders overeind had kunnen blijven.”

Keijzer zegt na te denken over een volgende stap voor het geval er geen vrijwillige oplossing voor de Nederlandse winkelstraten komt. De staatssecretaris wil nog niet vooruitlopen op de inhoud van haar dreigement.