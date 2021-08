Miljarden voor terugbrengen CO2-uitstoot

Dat is volgens ingewijden de uitkomst van de begrotingsonderhandelingen. Het kabinet wil vanwege de demissionaire status niet veel doen in de begroting, maar moet op een aantal punten toch in actie komen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, waar de Urgenda-uitspraak Nederland dwingt om maatregelen te nemen.

Het kabinet trekt er een flink bedrag voor uit, volgens bronnen gaat het om 6 tot 7 miljard euro. Dat geld gaat onder meer naar subsidies waarmee mensen gestimuleerd worden om te verduurzamen: bijvoorbeeld door een elektrische auto aan te schaffen of hun huis te isoleren.

Het is een van de lessen van het Klimaatakkoord, waarbij achteraf bleek dat de rekening vooral bij huishoudens terechtkwam. Nu de economie rap herstelt en ook de schade voor de schatkist door de coronacrisis minder erg is dan eerder gedacht, wordt er geld vrijgemaakt om die lasten bij mensen weg te nemen en ze juist te verleiden om te verduurzamen.

Er liggen naar verluidt geen plannen om nog een extra kolencentrale te sluiten, een optie die de afgelopen tijd ook vaak werd genoemd om de uitstoot in Nederland te verminderen. Er waren wel al gesprekken om de Rotterdamse centrale te sluiten, daar blijft het bij, ook omdat er dan mogelijk problemen komen met de leveringszekerheid van elektriciteit.

Bewaken en beveiligen

Op het gebied van veiligheid en de rechtsstaat geeft het kabinet ook nog fors uit. Zo krijgt het ministerie van Justitie extra geld voor het ’stelsel bewaken en beveiligen’, dat door de moorden op advocaat Derk Wiersum, vertrouwenspersoon en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, en de broer van Nabil B. – kroongetuige in het Marengo-proces – in de schijnwerpers kwam te staan.

Daarnaast komt er een fors bedrag, richting een half miljard euro, extra beschikbaar voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dat geld wordt gebruikt om de huidige aanpak uit te bouwen.

Het kabinet heeft ook nog geld over voor de sociale advocatuur, waarop de afgelopen tijd juist flink bezuinigd werd. De Tweede Kamer vroeg daar in het voorjaar om, verwijzend naar een onderzoek van de commissie-Van der Meer, waaruit naar voren kwam dat er 127 miljoen euro per jaar nodig is. Het kabinet zou iets meer dan dat bedrag uittrekken.