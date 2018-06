Zeldzaam aapje geboren in Artis

De zwarte slingeraap kent een draagtijd van ongeveer 7,5 maand: twee maanden langer dan vergelijkbare apensoorten. Ze krijgen meestal één jong. De groep zwarte slingerapen - ook wel bosduivels genoemd - bestaat in Artis uit vier vrouwelijke slingerapen en een mannetje. Wat het geslacht van de jongste aanwinst is, is nog niet bekend.

De slingerapen zijn sociale dieren en komen oorspronkelijk uit Suriname. Door verlies van zijn leefgebied en de jacht is de ’bosduivel’ aangemerkt als een kwetsbare diersoort. De afgelopen 45 jaar nam het aantal met 30 procent af en het aantal zal naar verwachting nog verder teruglopen.

Artis ontwikkelt een nieuw verblijf voor de zwarte slingerapen.