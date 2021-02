Wie vermoordde Martin Griep? Mijntje en handlanger Markus P. voor rechter

Volg de zaak via rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

Mijntje B. zegt onschuldig te zijn en heeft in de verhoren haar huisvriend P. en de „onderwereld” als mogelijke schuldigen aangewezen. Volgens advocaat Mark-Jan Bouwman van medeverdachte Mark P. is uit uitgebreid onderzoek vast komen te staan dat Mijntje alleen heeft gehandeld en geschoten. Hij betoogde dat P. door Mijntje is gemanipuleerd.

Op aanwijzing van P. heeft de politie het wapen gevonden waarmee Griep zou zijn vermoord. Volgens het OM heeft het tweetal de moord samen beraamd. Mijntje en Griep lagen in scheiding, maar volgens Mijntje was de scheidingsprocedure stilgezet. Griep ontving Mijntje in zijn woning in de hoop dat hij de scheiding met haar zou kunnen afwikkelen. Volgens Mijntje was het tegendeel waar: „Martin had een punt gezet achter een affaire en we zouden juist samen verder gaan.”

Volgens het OM is de zoekgeschiedenis van de vrouw op internet verdacht. Ze zocht onder meer op ’geluid’, ’pistool’, ’schot’ en ’kussen’.