Premium Het beste van De Telegraaf

Twee verdachten komen niet opdagen bij grote rechtszaak over de doodgeschoten Colombiaan

Door Suzanne Rijnja Kopieer naar clipboard

De Colombiaan overleed midden op straat in Bergen. Ⓒ Archieffoto Michel van Bergen

Bergen aan Zee / Schiphol - Marius M. (36) is niet op komen dagen in de rechtbank. Hij is een belangrijke verdachte in de rechtszaak rondom de dood van de 45-jarige Colombiaan die in Bergen aan Zee is doodgeschoten. En er mist nog een verdachte.