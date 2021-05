’Caravans op erf moeten personeel uit Randstad trekken’

Ruwan Berculo van Villa Blauwhemel in Diever zet zelf koffie nu het lastig is om aan personeel te komen. Ⓒ foto Frans Paalman

Amsterdam - Van personeelstekorten in de horeca weet Ruwan Berculo alles af. De eigenaar van Villa Blauwhemel in het Drentse Diever heeft een aantal caravans op zijn erf gezet om mensen uit de Randstad te verleiden bij hem te komen werken. Nog geen vijftien kilometer verderop in Havelte pakte Abe Brouwer, eigenaar van hotel-restaurant Ludiek het totaal anders aan: hij liet de parttimers bij zijn Albert Heijn werken, zolang de horeca nog niet open mocht.