Drukte bij de slager: ’Liever in de rij dan in de regen’

Het is al vroeg druk bij Slagerij Jeroen Keirgieter in Haarlem. Ⓒ Michel van Bergen

HAARLEM - Met de kerst voor de deur is het dringen in de slagerijen. Veel klanten willen nog net dat ene stukje vlees binnenhalen, voordat de familie op de stoep staat. Ook bij slagerij Jeroen Keirsgieter in Haarlem is het buffelen geblazen voor het personeel. „Pittig, maar het heeft zeker z’n charmes.”