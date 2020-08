Dodelijke steekpartij in woning Venlo na ’woedeaanval’

Tal van agenten bij een woning in Venlo na een steekpartij waarbij een dode viel en iemand gewond raakte. Ⓒ Keistadnieuws

VENLO - Door een steekpartij in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in het Limburgse Venlo is iemand overleden. De verdachte is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft de politie bekendgemaakt.