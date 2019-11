Rutte over Tata Steel: „Het zijn heftige aantallen”

Tata Steel wil fors in de kosten snijden om de hoogovens in Europa rendabeler te maken. Het bedrijf zou daarom drieduizend banen willen schrappen in Nederland. In ons land werken zo’n 11.000 mensen voor het staalconcern.

„We houden het zeer nauwgezet in de gaten. Als het nodig is ben ik persoonlijk beschikbaar”, zegt de minister-president. „Het is een hele grote werkgever. Het is ook belangrijk dat het bedrijf op lange termijn gezond blijft, daarom kun je niet op voorhand zeggen: ’je mag niet reorganiseren’.”

Later vandaag reageert minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op de zorgelijke berichten.