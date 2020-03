Onderzoekers ziekenhuisfaillissement gedwarsboomd

Archiefbeeld: een ambulance verlaat het terrein van het MC Slotervaart. Ⓒ ANP

Den Haag - De onderzoekers die door de politiek zijn gevraagd om de ziekenhuisfaillissementen in Amsterdam en Flevoland onder de loep te nemen, zijn tijdens hun werk serieus belemmerd. Meerdere onderzochte partijen weigerden om medewerking te verlenen. Hierdoor is het onderzoek vertraagd, zijn extra juridische kosten gemaakt en is niet alle informatie beschikbaar gekomen.