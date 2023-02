Kamerleden geschokt na schipbreukdrama Italië: ’Vreselijk dat mensen zo wanhopig zijn’

„Vreselijk, echt vreselijk”, verzucht Anne-Marijke Podt (D66). „En verschrikkelijk dat mensen zo wanhopig zijn dat ze op dit soort bootjes stappen.”

Ook PVV-Kamerlid Gidi Markuszower noemt het ’verschrikkelijk’ wat er voor de kust van Italië is gebeurd. „Dit bewijst dat we moeten ophouden met ons opengrenzenbeleid, dat moedigt dit soort gevaarlijke overtochten aan”, zegt hij. „Mensen moeten hun geluk in de eigen regio gaan beproeven. Het zijn de mensensmokkelaars die misbruik maken van onze open grenzen en daar moeten we dus wat aan doen. Zodat mensen die overtochten niet meer maken.”

Mensensmokkel

Dat mensensmokkel hard moet worden aangepakt, daar zijn de Kamerleden van links tot rechts het wel over eens. „Niemand in Europa is voorstander van mensensmokkel”, zegt Podt. „Er is al een heel breed pakket aan afspraken gemaakt, laten we die nou eerst eens goed gaan uitvoeren, en goed gaan samenwerken met andere landen.” Podt vindt de reactie vanuit Italië ’ingewikkeld’. „Dat humanitaire hulp op zee door NGO’s op een hoop wordt gegooid met mensensmokkel, daar heb ik moeite mee. Alsof NGO’s die hulp bieden, hier schuld aan hebben…”

Anne-Marijke Podt. Ⓒ ANP / Peter Hilz

„Wat een drama en wat een leed”, reageert René Peters (CDA). „Precies om dit soort ellende te voorkomen, wil het CDA dat de buitengrenzen dichtgaan en er samenwerking gezocht wordt met landen die aan Europa grenzen, zodat vluchtelingen zich daar kunnen aanmelden en daar gestart kan worden met een procedure. Zo kan de maffiapraktijk die mensensmokkel heet de pas worden afgesneden.”

Ook VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans is geschokt. „Dit menselijk leed is afschuwelijk. Helaas verdrinken er al jarenlang migranten op de Middellandse Zee. De enige manier om dit te stoppen is ervoor zorgen dat het geen zin meer heeft om deze levensgevaarlijke oversteek te maken. Dan verdienen meedogenloze mensensmokkelaars er ook geen geld meer aan. Dit kan alleen door migratiedeals te sluiten, zoals eerder tussen de EU en Turkije. Daarnaast moeten de buitengrenzen streng worden bewaakt en mensensmokkelaars hard bestraft. De EU moet hier veel meer werk van maken. Gelukkig komt er mede onder druk van Nederland nu wat beweging in Brussel, maar dit gaat nog steeds te langzaam. Iedere dode is er één te veel.”

Randen van Europa

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt net als zijn collega’s dat mensensmokkel in Afrika moet worden aangepakt, maar hij vindt ook dat economische vluchtelingenstroom op andere manieren moeten worden ingeperkt.. Europa moet daarvoor ’alles op alles’ zetten, zegt Van Dijk, ’om tragedies als deze’ te voorkomen. „Dat betekent dat we afspraken moeten maken met derde landen, zoals dat heet. De landen van herkomst. Zodat zij duidelijk maken dat je kansloos bent als je als economische vluchteling naar Europa wil.” Ook moeten er volgens Van Dijk opvangcentra komen aan de randen van Europa. „Zodat mensen daar worden opgevangen en in snelle procedures komen. En dat ze weten: als je aanvraag wordt afgewezen, dan heb je geen kans om hier te blijven.”

Jasper van Dijk Ⓒ ANP / Fotopersburo Dijkstra bv

’Krakkemikkige bootjes’

„Dit is verschrikkelijk”, reageert ook Caroline van der Plas (BBB). „Er is een enorme mensenhandel, van smokkelaars die profiteren van de wanhoop bij mensen. Die mensen betalen duizenden euro’s en worden vervolgens in krakkemikkige bootjes gezet en aan hun lot overgelaten. Dat leidt tot verschrikkelijke drama’s, zoals we nu zien.” Mensensmokkel aanpakken is niet eenvoudig, weet Van der Plas.

„Maar daar moet wel veel meer energie in worden gestoken vanuit Europa. Zodat mensensmokkelaars worden vervolgd”, Daarnaast vindt Van der Plas dat het minder aantrekkelijk moet worden gemaakt om naar Europa te komen. „Nu worden er foldertjes uitgedeeld hoe goed het geregeld is, maar het moet duidelijk worden gemaakt dat je niet maar meteen een huis en een uitkering krijgt.”

Caroline van der Plas Ⓒ ANP / Peter Hilz

Hard

Van der Plas zegt ook vol afschuw te kijken naar sommige reacties op sociale media. „Ik weet wel: Twitter is niet Nederland. Maar het is zo hard hoe mensen reageren. Als ik zeg dat ik het verschrikkelijk vind voor die mensen, dan krijg je te horen: ’Dus jij wil dat Nederland wordt overspoeld met asielzoekers?’ Nee, dat wil ik niet, maar ik wil ook niet dat mensen op zee verdrinken. Mensen zijn zo hard in hun oordeel, dat vind ik naar.”