Oppas misbruikte zeven kinderen: ’Moest van mijn vriend’

De vrouw zegt desondanks de schuld van de gepleegde ontucht volledig op zich te nemen, zei ze maandag in de rechtbank in Den Bosch bij een tussentijdse zitting. „Er is geen enkel excuus voor wat ik gedaan heb. Ik ben blij dat het nu gestopt is”, zei Nancy D. Haar advocaat zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak verklaren waarom de vrouw zich liet overhalen door haar 58-jarige vriend om de seksuele handelingen te verrichten.

De mannelijke verdachte wordt inmiddels in de gevangenis vrijwillig behandeld voor zijn seksuele stoornis. Hij is nog niet verhoord over alle feiten, omdat nog niet duidelijk is of hij bij alle gevallen van misbruik heeft meegekeken. „Maar ik realiseer me dat ik een probleem heb”, zei Peter S.

Videobellen

De vrouw bood zichzelf in de regio Eindhoven aan als oppas bij gezinnen. Ze paste op zeker zeven kinderen tussen de 1 en 6 jaar. Als de ouders weg waren, vergreep ze zich aan de kinderen. Ze filmde het seksueel misbruik en liet haar vriend via videobellen meekijken.

Het misbruik werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in de regio Eindhoven in juni van dit jaar na thuiskomst beelden uit de kinderkamer zagen waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt. De politie pakte de vrouw dezelfde avond nog op. De man, ook uit Midden-Limburg, werd de volgende dag aangehouden.

Zeven slachtoffers

Uit het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat er zeven kinderen door de oppas zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de kinderen vaker dan één keer zijn misbruikt en of er ook steeds een videoverbinding met de mannelijke verdachte werd gemaakt.

Het onderzoek is naar verwachting in april 2022 afgerond. Beide verdachten worden nog psychisch onderzocht.