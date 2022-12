Treinwagon passagierstrein ontspoord na botsing met veegwagen in Tienray

In de trein zaten 35 passagiers. De passagiers werden rond 16.15 uur uit de trein gehaald en naar het gemeentehuis van Horst aan de Maas gebracht. Daar worden ze opgevangen, en is er slachtofferhulp waar nodig, zei de woordvoerder.

Hoe het ongeluk bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat precies is gebeurd kon hij niet zeggen. „Dat moet nog worden onderzocht”, zei hij. Het is niet duidelijk of de trein tegen de veegwagen aan is gereden, of andersom. „De veegwagen is zo’n 30 meter verderop in de berm beland”, aldus de woordvoerder. „De trein staat zo’n 100 meter verderop stil.” Dat duidt er volgens de woordvoerder op dat het een flinke klap is geweest.

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. De hulpdiensten sloegen groot alarm.

Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Venlo en Venray, meldt Arriva.