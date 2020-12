Honderden op de been in Veen: vier autobranden in één nacht

Rond 21.45 uur was het voor het eerst raak. Ook om 23.30 uur stond er een auto in lichterlaaie. Nummer drie ging rond 00.40 uur in vlammen op. Het wrak van die auto was nog niet eens opgeruimd toen bleek dat er van een vierde autobrand in het dorpjes sprake was, rond 01.40 uur.

Twee auto’s die op een beruchte kruising in het dorp stonden, bleken opnieuw te zijn aangestoken waardoor de brandweer weer mocht op komen draven. Honderden mensen stonden bijeen op straat. Volgens een persfotograaf werd er amper onderlinge afstand gehouden. Ook was er luidde muziek te horen en werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Het is al jarenlang onrustig in de decembermaand en rond de jaarwisseling in het Brabantse dorpje. De gemeente, politie en de veiligheidsregio doen er alles aan om het nieuwjaar zonder kleerscheuren in te gaan. In voorgaande jaren werden veel aanhoudingen verricht.

Ook in IJmuiden en Gouda gingen vannacht enkele voertuigen in vlammen op. Vuurwerk is dit jaar grotendeels verboden om de druk op de zorg niet verder te verzwaren.

