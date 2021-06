Minderjarige doodgestoken bij supermarkt Hoogkerk, verdachte (23) aangehouden

Volgens de politie blijkt uit het eerste onderzoek dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

Om het ambulancepersoneel ter plekke te ondersteunen werd een traumahelikopter opgeroepen. Wat de aanleiding was voor de fatale steekpartij is nog niet duidelijk. De politie sprak volop met getuigen en omstanders. De traumahelikopter en ambulances zijn inmiddels weer vertrokken.

Omstanders in het dorp zeggen dat het slachtoffer een jongen zou zijn van rond de 14 jaar oud. De politie zal de leeftijd van het minderjarige slachtoffer niet bekendmaken.

Politiewoordvoerder Thijs Damstra van de eenheid Noord-Nederland laat weten dat het onderzoek in volle gang is. „,Om 14.50 uur kwam de melding van een ernstig steekincident. We gaan nu uit van één verdachte”, aldus Damstra.

’Meerdere keren gestoken’

Nabijgelegen winkels sloten na het steekincident de deuren en gingen zondag ook niet meer open. Rond het moment van het incident waren er vele mensen in de buurt. „Ik zag het vanaf 1,5 meter. Ik zag dat een jongen meerdere keren gestoken was bij de supermarkt”, aldus een geschrokken getuige. „Het zag er heftig uit. Er kwamen veel mensen de straat op.”

Een tiener schudt vol ongeloof het hoofd. „De steker zou eerst nog naar de servicebalie gelopen zijn en hij riep iets als ’bel de politie en de ambulance, ik ga steken’. Daarna kwam de aanval. Bizar.”

Mensen vanuit het hele dorp nemen zondag een kijkje. Geruchten doen de ronde. „We horen dat het een stomme ruzie is geweest. Triest”, zegt een vader die met zijn kinderen in de auto zit. De vader zegt niet heel bang uitgevallen te zijn. „Maar als je dit weer ziet, jonge mensen met messen. Dat er weer zo gestoken wordt. Vreselijk.” Meerdere omwonenden wijzen erop dat dit het tweede fatale steekincident in Hoogkerk in een jaar tijd is.

Hoogkerker Jan van der Veen kan er niet over uit. „Ja, messen. Ook ik maak me daar zorgen over. Vroeger gebeurde er ook wel eens wat natuurlijk, maar nu... Wat een gevolgen ineens voor die mensen.” De vrachtwagenchauffeur woont al dertig jaar in het dorp en met groot plezier. „Bij deze winkels is zoiets ook nog nooit gebeurd. Een onverwachte actie.”

Winkelend publiek

Volgens getuigen werd de steekpartij gezien door mensen in de winkel. Winkelende mensen zouden via de uitgang aan de achterkant van het pand zijn weggeleid.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen reageerde zondagavond: „Wat zich in Hoogkerk heeft afgespeeld is een schokkend en tragisch incident. Hierbij wil ik mijn medeleven overbrengen aan de nabestaanden en bekenden van het slachtoffer. Er zijn natuurlijk nog veel vragen, maar het bericht dat zo’n jong leven op deze manier eindigt, is afschuwelijk. Daar zijn nauwelijks woorden voor te vinden.”

Schuiling vraagt getuigen zich te melden. Voor omstanders is Slachtofferhulp beschikbaar. Zondagavond was er nog supermarktpersoneel aanwezig in de winkel.

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Mail uw verhaal naar onze verslaggever André Spaansen via a.spaansen@telegraaf.nl of gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.