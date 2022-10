’Nederlandse vrouw laat Belgische stad miljoenen na’

Dat meldt persbureau Belga op basis van de krant Het Laatste Nieuws.

De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt, maar haar familie zou actief zijn geweest in de industrie en de delfstoffen. Acht jaar geleden zou ze van Zwitserland naar Brugge zijn verhuisd. In haar testament laat ze de stad een woning ter waarde van 700.000 euro na, 945.000 euro aan waardepapieren en een banktegoed van 3,3 miljoen euro. Volgens de schepen (wethouder) van Financiën is het uitzonderlijk dat de stad een nalatenschap krijgt.