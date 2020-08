Wanhopige zoektocht in puinhopen ingestorte flat in India

De woontoren in Mahad, waarin circa tweehonderd mensen in 47 appartementen woonden, stortte als een kaartenhuis in elkaar, zei de politie. Familieleden zoeken wanhopig naar hun naasten onder het beton en steen, terwijl ze hun namen roepen in de hoop op een reactie.

Shabana Lora wist met haar drie dochters uit het gebouw te vluchten toen dat begon te trillen. „We waren net een paar meter van het gebouw af toen we een hard geluid hoorden. Er was overal rook en het gebouw stortte in, een paar seconden nadat wij eruit gerend waren.”

De oorzaak van de instorting is nog niet bekend, maar het gebeurt vaker in India dat gebouwen bezwijken door een slechte constructie, kwalitatief slecht materiaal en het negeren van voorschriften.