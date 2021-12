China des duivels over diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen door de VS

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dinsdag tijdens een dagelijkse persconferentie dat er geen sprake is van schendingen van mensenrechten in de westelijke regio Xinjiang. ,,De VS moet stoppen met politiek in sport te betrekken, anders zou dat de bilaterale gesprekken en samenwerking weleens kunnen schaden”, voegt woordvoerder Zhang Lijiang toe.

Politiek

Het is een boodschap die ook op de straten van Peking doorklinkt. ,,Sport zou landen niet mogen verdelen. De Olympische Spelen hebben niets met politiek te maken. De VS zou eraan mee moeten doen en het niet moeten dwarsbomen’’, meent een dame die niet met haar naam in de krant wil. ,,Of de VS bereid is om te komen of niet, dat is hun zaak. Dat heeft niets met ons te maken’’, aldus mevrouw Chen. Maar niet iedereen voelt zich vrij om zich over de zaak uit te laten. „Ik kan daar niets over zeggen, omdat het politiek gevoelig ligt’’, vertelt een man.

Op Chinese sociale media wordt de zoekterm ‘Amerikaanse diplomatieke boycot van winterspelen Peking’ gecensureerd. Onder een artikel van het Chinese staatsdagblad Global Times over de boycot blijven slechts een handjevol reacties na een grote schoonmaak staan. De overgebleven berichtjes zijn in lijn met de boodschap van de Chinese regering.

Spektakel

De hoofdredacteur van Global Times laat zich op zijn persoonlijke account wel fel uit. ,,In acht genomen dat Washington niet was uitgenodigd voor de Winterspelen, hebben ze er nog al een groot spektakel van gemaakt om aan te kondigen dat ze geen diplomatieke delegatie sturen. De Amerikanen zijn zo arrogant dat ze nog eens vergoeding vragen voor het bezoeken van een openbaar toilet in een buitenlandse stad,’’ zo schrijft Hu Xijin op zijn Twitter.

Washington heeft in de nacht van maandag op dinsdag de Olympische diplomatieke boycot aangekondigd wegens de mensenrechtensituatie in het gastland. Kort daarna heeft ook Nieuw Zeeland laten weten geen diplomatieke delegatie naar Peking te sturen. Al benadrukt Wellington dat deze beslissing voornamelijk te maken heeft met de coronapandemie.