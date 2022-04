Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Klaar om te doden of om gedood te worden’ Na veel twijfel team Oekraïne toch bij Invictus Games: over een week weer terug in de frontlinie

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Pavlo Kovalskyi had vorige week nog een wapen in zijn hand. Vandaag schiet hij met pijl en boog. Ⓒ TLG

Den Haag - Voor heel even ruilen ze hun vechtuitrusting om voor sportuitrusting. Tegen alle verwachtingen in doet team Oekraïne mee aan de Invictus Games die dit weekend van start gingen in Den Haag. Over nog geen week zijn de deelnemers echter weer terug in de frontlinie: „klaar om te doden of om gedood te worden.”