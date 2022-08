’Konijn met poten vastgebonden en verdronken in water Den Haag’

Ⓒ VR Press

Den Haag - In het Haagse natuurgebied Madestein is vrijdagmiddag een konijn in het water gevonden, dat onder bijzondere omstandigheden is omgekomen. Volgens Omroep West lag het dier in het water met zijn pootjes aan elkaar gebonden.