A28 in beide richtingen weer vrijgegeven

De brandweer is woensdagmiddag gealarmeerd voor een heidebrand langs de A28 bij Hulshorst. Ⓒ News United

HARDERWIJK - De A28 bij Harderwijk is woensdagavond in beide richtingen weer vrijgegeven, nadat brandweerlieden de berm- en bosbrand onder controle hadden gekregen. Eerder op woensdag was de weg in beide richtingen dicht vanwege de brand. De vertraging liep hierdoor al gauw op tot meer dan een uur.