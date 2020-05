LIVE | Coronamaatregelen: dit mag vanaf vandaag weer

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen vandaag weer naar school. Het basisonderwijs kan worden opgestart. In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Kappers, pedicures en andere contactberoepen mogen weer aan het werk. En volwassenen mogen weer in georganiseerd verband sporten. En meer coronamaatregelen worden vanaf vandaag versoepeld.

Het kabinet verwacht dat de scholen veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor het aantal besmettingen.

De basisscholen waren sinds 16 maart dicht. Leerlingen maakten thuis hun opdrachten, begeleid door ouders, en hadden digitaal contact met de meester of juf en met de klasgenootjes.

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan scholieren voor de helft van de tijd. Scholen mogen zelf weten hoe ze dat invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan. Niet elke school gaat al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze langer nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen.

Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf 2 juni weer deels open.

Proef met bezoekregeling in 25 verpleeghuizen

Ⓒ ANP

In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties kan één vaste bezoeker onder strikte voorwaarden een bewoner bezoeken.

Zorgminister Hugo de Jonge wil met de kennis en ervaring die met de proef worden opgedaan stapsgewijs de bezoekregeling versoepelen. Mocht de proef een succes worden, dan kan er eventueel weer beperkt bezoek plaatsvinden vanaf 25 mei. Het afgrendelen van verpleeghuizen was een van de eerste verregaande maatregelen die werden genomen vanwege het coronavirus.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag één verpleeghuis per GGD-regio de deuren mag openen. Er worden eisen gesteld aan de hygiëne en de bezoeker moet op 1,5 meter afstand blijven van de bewoner.

Kappers en andere contactberoepen weer aan de slag

Kappers en andere contactberoepen zoals pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf maandag weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen.

Volwassenen mogen weer in georganiseerd verband sporten

Vanaf maandag mogen volwassenen weer in georganiseerd verband sporten. Er mogen nog geen wedstrijden worden gehouden en de activiteiten mogen alleen in de buitenlucht plaatshebben.

Sporters moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden en gezamenlijke kleedkamers of douches blijven dicht. Wie vanaf maandag weer wil zwemmen, moet zich thuis al omkleden. Dat staat in het protocol dat de Nederlandse zwembond KNZB, in samenwerking met partijen uit de zwembranche, heeft opgesteld.

Binnen sporten is tot nader order niet toegestaan. Daardoor blijven bijvoorbeeld de sportscholen, gymnastiekzalen, (950 clubs met in totaal 260.000 leden) en fitnesscentra voorlopig dicht.

Tot 1 september moeten de kantines gesloten zijn. Sportwedstrijden zijn tot dat moment ook niet toegestaan. Jongeren tot en met 18 jaar mogen sinds eind vorige maand weer sporten.

Bekijk hier het live-blog van zondag.

De hoofdpunten van vandaag:

Binnenland

Buitenland

Uit eten kan weer in aan Nederland grenzende Duitse deelstaten

Laagste aantal coronadoden VS sinds maart

Japan overweegt snelle opheffing van de noodtoestand in 34 regio’s

Aantal dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland daalt sterk

Woordvoorder: vicepresident Mike Pence niet in quarantaine

Britse premier Johnson komt met alarmsysteem tegen corona

Financieel

Corendon: vakantie in resort kan met coronatests

’Hogere belasting wordt onontkoombaar’

Sport

Serie A in Italië wacht nog op 220 miljoen voor uitzendrechten

Honkbal, softbal en cricket vrezen voor enorme klappen

Olympique Lyon ontkent datum Champions League-duel met Juventus

Entertainment: