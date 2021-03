Onze marechaussee houdt in Griekenland 5.000 illegale reizigers tegen: ’Kinderen gedrogeerd om controle te ontduiken’

’We hebben gevallen gehad waar reizigers aan de hand van plaksnorren en pruiken hun ware identiteit probeerden te verhullen’, zegt adjudant Chris vanuit zijn standplaats Athene. Ⓒ Koninklijke Marechaussee

Amsterdam - Een speciale werkwijze van de Koninklijke Marechaussee werpt vruchten af in de strijd tegen illegale reizigers. In twee jaar tijd werden 5000 personen in Griekenland onderschept die met valse of ongeldige reisdocumenten naar Nederland probeerden te reizen. Het gaat voornamelijk om Syriërs en Turken die op illegale wijze de oversteek naar West-Europa willen maken, vaak om daar asiel aan te vragen. „Een Syriër heb ik inmiddels al vijftien keer betrapt.”