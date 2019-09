Brussel geeft groen licht voor Lelystad

Daarmee komt een eind aan twee jaar gesteggel tussen Den Haag en Brussel over Lelystad. Het voorstel is voorgelegd aan alle lidstaten. Die zijn unaniem akkoord gegaan. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen.

Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven krijgen voorrang op Lelystad, staat in de regeling. Voorwaarde is wel dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotcoördinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten. Dit is geldig tot een totaal van 25.000 vluchten per jaar.

Na drie jaar volgt een evaluatie. Doel van deze verkeersverdeelregeling is om ervoor te zorgen dat er minder vakantievluchten vanaf Schiphol vertrekken, zodat er ruimte ontstaat voor groei van zakelijke en overstapvluchten op de luchthaven.