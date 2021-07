Crystalmethlab Nederweert heeft een handelswaarde van miljoenen

Volgens de LFO, een dienst van de Landelijke Eenheid die wordt ingezet bij ontmantelingen, kon in dit lab meer dan 100 kilo crystal meth per dag worden gemaakt. Dat komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. De uiteindelijke straatwaarde zou hier een veelvoud van zijn.

De politie kwam de plek op het spoor door informatie uit versleutelde chatberichten. Toen de politie naar de locatie toe ging, vond zij het omvangrijke lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen. De gearresteerde Pool was in een bijbehorende woning aanwezig. Hij zit nog in hechtenis. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De LFO is gestart met de ontmanteling van de productielocatie, wat gezien de grootte van het lab zeker tot en met zondag gaat duren. In de nacht van donderdag op vrijdag is gestart met onderzoek in de productielocatie. In de loodsen zijn partijen grondstoffen gevonden, evenals apparatuur om de drugs mee te maken.

De woning en loodsen liggen in het buitengebied, waardoor er volgens de politie geen gevaar is geweest voor omwonenden.