Politie stuit in Nederweert op grootste crystalmethlab ooit in Nederland

Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) gaat het om de grootste en meest professionele productielocatie van chrystal meth ooit in Nederland aangetroffen.

De politie kwam de locatie aan de Hoogbosweg in Nederweert op het spoor door informatie uit versleutelde chatberichten. Toen de politie poolshoogte ging nemen, werd het lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen ontdekt. In een bijbehorende woning was een 62-jarige man met de Poolse nationaliteit aanwezig. De man is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Onderzoek

De politie is afgelopen nacht begonnen met het onderzoek. De woning met loodsen liggen in het buitengebied. Er is geen gevaar voor omwonenden geweest. LFO is gestart met de ontmanteling van de productielocatie. Dit zal nog tot en met zondag duren.