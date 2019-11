Dit bizarre natuurfenomeen komt hooguit eens per jaar voor

„En dat is misschien één keer per jaar”, zegt Jouni Vainio, ijs-expert aan het Finse Meteorologische Instituut, in The Guardian. „De temperatuur moet nét onder het vriespunt liggen, je hebt een vlak en licht hellend zandstrand nodig, en een kalme zee.”

Als de temperatuur van lucht en het water net rond het vriespunt liggen, kunnen zich ijsballetjes vormen. Daarbij zijn er zachte golven nodig, zodat de balletjes over het strand rollen, en vervolgens weer bevriezen tot ze de vorm krijgen van een groot ei.

De man van het stel is amateurfotograaf en plaatste een foto van het bijzondere schouwspel op Instagram. Volgens het koppel was het grootste ei ongeveer zo groot als een voetbal.

De bijzondere ijsballen waren eerder ook te zien aan Lake Michigan in de Verenigde Staten, en in Siberië, in Rusland.