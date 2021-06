Janneke (20) in shock na intimidatie op station Geleen-Oost: ’Dit voelde als een regelrechte bedreiging’

Premium Columns

Lichamelijke integriteit jonge mensen wordt niet gerespecteerd

’Min zes!!’, appte ik gisteren naar Dokter Janneke. In november ontbood ze mij in haar hartkliniek nadat ik twitterde dat ik acht kilo was aangekomen. Acht kilo bovenop de vier die er toch al af moesten. Van de vrouw in het iets te strakke jurkje was ik stilletjes doorgegroeid naar moddervet. De BMI...