Hoogste militair: ’Optreden demonstrerende veteranen werkt verwarrend of zelfs escalerend’

„Als hoogste militair keur ik dit soort acties zeer af”, schrijft de generaal op zijn weblog. Hij reageert op een artikel in De Telegraaf van zaterdag over de beweging ’In het gelid voor vrijheid’ (IHGVV), een groep van circa zeventig oud-militairen die zich mengen in de protesten. Dit weekend deden ze nog mee bij een demonstratie in Brussel.

Drie leden van IHGVV verdedigden zaterdag in deze krant hun werk. „Ik besefte dat ik er niet mee kan leven dat medeburgers niet vrij kunnen demonstreren”, legde oud-ziekenverzorger bij Dutchbat Raf Jansen uit. „Niet omdat ik dacht: fijn, lekker tijgeren en hutten bouwen in het bos.”

Respect inboezemen

Volgens hen boezemt het gedeeltelijke uniform respect in, zowel bij demonstranten als bij ME’ers en politie. Daardoor zou hun optreden helpen om te voorkomen dat met name de politie overmatig geweld gebruikt, menen ze.

„Ze willen ’een buffer’ vormen tussen demonstranten en de politie om te voorkomen dat het uit de hand loopt”, zegt Eichelsheim, „Dat klinkt misschien als een sympathiek streven, maar we hebben het hier over ordehandhaving. Dat is de verantwoordelijkheid van de politie en die heeft daar geen ongevraagde hulp bij nodig.”

Camouflagekleding veroorzaakt verwarring

De dracht van de groep (een camouflage-uniformjas, een baret en een spijkerbroek) sticht volgens de generaal verwarring over wie deze mensen zijn. „Het mag duidelijk zijn dat er geen enkele band is tussen deze groep en de krijgsmacht. Militairen zijn bij hun optreden neutraal en mengen zich niet in het publieke debat. Ik merk dat veel collega’s en veteranen dit sterk afkeuren.”

Verschillende leden zijn zelf opgepakt tijdens demonstraties omdat ze het politiewerk zouden hinderen. De 60-jarige oud-militair Arjen Smits kreeg twee maanden cel nadat hij een politieagent in het kruis had getrapt bij datzelfde protest.

Volgens CDA-Kamerlid en landmachtreservist Derk Boswijk stellen de IHGVV’ers zich zelfs op als een zogeheten weerkorps, een soort burgermilitie. Weerkorpsen zijn verboden.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie wilde geen antwoord geven op de vraag of justitie de groep gaat vervolgen. Een woordvoerder van het parket-generaal volstaat met het doorsturen van het betreffende wetsartikel. Volgens die wet geldt het verbod op in beginsel elke particuliere organisatie die een politietaak uitvoert, zoals de handhaving van veiligheid en openbare orde.

Een woordvoerder van IHGVV benadrukt dat de leden ’geen ordehandhavers zijn’, maar alleen bij demonstraties op verzoek van de organisatie en ’vanwege onze aangeleerde militaire dienstbaarheid’ een geweldloze bijdrage willen leveren ’tegen de huidige maatschappelijke onrust’. De leden geven zich niet uit als militair, de blauwe spijkerbroek staat juist voor het burgerschap.