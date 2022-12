Vrijgelaten Griner mag na controle in medisch centrum naar huis

De 32-jarige basketbalster kwam acht dagen geleden vrij uit Rusland, in ruil voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout die in de Verenigde Staten vastzat. Griner werd opgepakt omdat ze een gram cannabisolie in haar bagage had.

In haar post zegt Griner dat de afgelopen periode zwaar is geweest, maar dat ze geloof heeft gehouden dankzij de steun van iedereen die met haar bezig was. Ze wil met name president Joe Biden en zijn regering bedanken voor alles wat ze hebben gedaan om haar naar huis te krijgen.

Griner zegt ook van plan te zijn dit seizoen gewoon basketbal te spelen. Ze zal uitkomen voor Phoenix Mercury, het team waar ze al voor speelde voordat ze werd opgepakt en waarmee ze in 2014 de WNBA wist te winnen.