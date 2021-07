’Griekse kunstrover heeft ook Monet uit Kunsthal’

Dat zegt kunstdetective Arthur Brand, die een persoon heeft gesproken met wie S. nauw contact had. De vrouw heeft gezegd dat George S. uitgebreid heeft verteld over vier gestolen schilderijen die hij had: een Mondriaan en een Picasso uit het museum in Athene; en een Picasso en een Monet uit de Kunsthal in Rotterdam.

„Ik heb al een half jaar contact met deze bron. Ze vertelde me toen al uitvoerig over George S., die dus later is opgepakt. De vrouw heeft ook uitvoerig contact met de Griekse politie”, zegt Brand. Vermoedelijk kon George S. dankzij de informatie van de vrouw worden opgepakt.

De Kunsthalroof is een van de grootste kunstroven uit de Nederlandse geschiedenis. Roemeense criminelen namen in de nacht van 5 op 16 oktober 2012 zeven werken van onder anderen Claude Monet, Pablo Picasso en Henri Matisse mee. Ze vertegenwoordigden een waarde van 18 miljoen euro, De brutale kraak duurde nog geen drie minuten.

Brandresten

Voor de roof werden zes Roemenen opgepakt die in hun eigen land tot vijf jaar cel werden veroordeeld. De bijzondere werken zijn nooit terugvonden. Volgens de moeder van de hoofdverdachte had ze de werken uiteindelijk maar verbrand. In haar woning zijn brandresten gevonden. Kunstexperts van het Nationaal Museum in Roemenië onderzochten in opdracht van justitie de asresten en ontdekten sporen van oude verf.

Een witte vlek markeert de plek waar een van de uit de Kunsthal gestolen schilderijen hing. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De Telegraaf sprak ook met de bron van kunstdetective Brand. De vrouw woont in Nederland en wil volstrekt anoniem blijven. Ze heeft ter verificatie een kopie laten zien van het paspoort van George S. De Griek verbleef volgens haar eind 2020 en begin 2021 in Nederland.

„George is zeer intelligent. Hij leerde in mum van tijd Nederlands. George had enorm veel humor en was als kunstliefhebber erg trots op de roof uit het museum in Athene. Hij vertelde hoe hij zich had vermomd als zwerver en wekenlang het museum van dichtbij observeerde”, vertelt ze.

’De werken moeten terug’

George biechtte op dat hij vier werken had, zegt de vrouw. „Hij had ze verstopt in de woning van een kennis in Griekenland. Hij wilde ze naar Nederland vervoeren. Ik vroeg hem foto’s te maken van de kisten zodat ik wist wat ik kon verwachten en wat ik hier moest ophalen. Dat deed hij.” Uiteindelijk zag S. af van de reis en het vervoer van de werken. „Vanwege corona was het lastig om anoniem door Europa te reizen. Hij was bang gepakt te worden.”

De vrouw doet een speciale oproep. Ze vraagt een familielid van George om naar de politie in Griekenland of Nederland te gaan en te vertellen waar de Picasso en de Monet zijn. „Zij weet het en moet het vertellen. De werken moeten terug.”

Ravijn

Arthur Brand, ook bekend van de tv-serie De Kunstdetective en het terugvinden van de bronzen paarden van Hitler, heeft aanwijzingen dat George S. de Picasso al heeft verkocht. „Dat vermoed ik. Het werk van Monet heeft hij nog wel in zijn bezit. Ik ben als de dood dat het werk net als de twee schilderijen uit het Atheense museum, ergens in een ravijn verstopt is en daar zal zwaar beschadigd zal raken. De Griekse politie moet George S. goed uithoren en echt gaan zoeken.”

De Kunsthal Rotterdam was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. De Nederlandse politie is niet bij het onderzoek betrokken naar George S., omdat het tot nu toe een volledig Griekse zaak betreft.

Tips of reageren? Mail naar onze misdaadverslaggever Mick van Wely: m.van.wely@telegraaf.nl