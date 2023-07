Italië verwijdert namen van lesbische moeders uit geboorteakten

Het gaat om geboorteakten van 33 kinderen van Italiaanse vrouwen die in het buitenland kunstmatige inseminatie ondergingen en vervolgens hun kinderen registreerden bij het centrum-linkse bestuur van de stad. Het bureau van de aanklager in Padua bevestigde aan CNN dat donderdag de namen van 27 moeders uit evenveel geboorteakten waren verwijderd.

Het stadsbestuur had beloofd de traditionele vermeldingen van moeder en vader uit de geboorteakten te schrappen. Dit besluit werd teruggedraaid toen de regering van Meloni de plaatselijke autoriteiten opdroeg te stoppen met het registreren van beide namen van ouders van hetzelfde geslacht.

De maatregel houdt in dat alleen een biologische ouder van een kind op de geboorteakte vermeld mag worden, schrijft de Amerikaanse nieuwssite verder. Draagmoederschap is illegaal in Italië en het homohuwelijk is niet gelegaliseerd. Omdat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht niet wettelijk worden erkend, moet de niet-biologische ouder alsnog een procedure opstarten om het kind legaal te adopteren.

De maatregel geldt ook voor homokoppels. Ook zij moeten kiezen wie als wettelijke vader op de geboorteakte vermeld wordt.