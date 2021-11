Premium Het beste van De Telegraaf

Wat heeft de Britse ‘most wanted man’ die in Maastricht werd opgepakt op zijn kerfstok?

Door Marco van Kampen

Mark Q. zou betrokken zijn bij een groot cokenetwerk. Ⓒ Getty Images/EyeEm/National Crime Agency

De Britse topcrimineel Mark Q. is onlangs opgepakt in Maastricht en vervolgens uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Wie is deze man, die jarenlang op de British Most Wanted List stond?