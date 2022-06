Dodelijk ongeluk ter hoogte van Eersel, Porsche breekt in tweeën

Wat de precieze toedracht van het ongeval was, moet nog worden onderzocht, zegt een woordvoerder van de politie. Zo is het nog niet duidelijk of de man tegen een boom is gereden. Wel is goed te zien dat de auto, een Porsche 911 Turbo, in stukken is gebroken.

De weg is een tijd afgesloten geweest, aldus de woordvoerder.

Ⓒ Rico Vogels/Persbureau Heitink