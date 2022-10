Russische annexatie leidt tot satire in Tsjechië: ’Kaliningrad is van ons’

Op sociale media wordt het fictieve ’Královec’ aan de Oostzee als een toeristische trekpleister neergezet. Grappenmakers hebben ook een complete startpagina in het leven geroepen: Visit Královec.

Zelfs de paus zou zijn zegen hebben gegeven aan de inlijving van het gebied door Tsjechië, ’zoals geschreven in de Bijbel’. Ook een valse tweet van de Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat rond, waarin hij de Tsjechische annexatie erkent. Datzelfde kunstje is met Biden gedaan. Op Twitter werden hashtags met de Tsjechische ’claim’ op het Russisch grondgebied al snel trending: #KralovecIsCzechia en #MakeKaliningradKralovecAgain. En op Wikipedia stond enige tijd vermeld dat Kaliningrad onder Tsjechisch grondgebied valt. Die informatie is inmiddels rechtgezet en de pagina is vergrendeld voor nieuwe aanpassingen.

Het Tsjechische Europarlementslid Tomas Zdechovsky sprong handig in op de internetgrap. „De top in Praag morgen die door 48 landen wordt bijgewoond, is een geweldige kans om te onderhandelen over de verdeling van Kaliningrad tussen Polen en Tsjechië”, grapte hij op Twitter. „Het referendum in vier Oekraïense regio’s over toetreding tot Rusland was zinloos. Niemand neemt het serieus. Op dezelfde manier kunnen we dit doen in Kaliningrad. We zouden een paar mensen dwingen om voor toetreding tot de Tsjechische Republiek te stemmen en het dan als een uitgemaakte zaak presenteren.”

Kaliningrad grenst overigens niet aan Tsjechië, maar enkel aan Polen en Litouwen. De exclave werd na de Tweede Wereldoorlog door de Russen ingenomen. Daarvoor was het gebied van Duitsland.