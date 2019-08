Politie Breda pakt voortvluchtige schutter op

De identiteit van de schutter was na het schietincident in de Leuvenaarstraat bekend en de politie was naar de man op zoek. Hij wordt nu verhoord en het onderzoek loopt nog, meldt de politie zaterdagavond op Twitter.

Het incident heeft volgens de politie mogelijk te maken met een ruzie eerder op de dag.

